Вольтемаде не пожал руку Габриэлу после отмашки по лицу: «Я почувствовал удар локтем. Если делаешь что-то и потом говоришь “извини” — это не часть футбола. Мне нравится честная борьба»

"После гола я почувствовал удар локтем по лицу. Я не знаю, просто сказал арбитру, что почувствовал что-то.
Думаю, это неправильно — получать такие удары по лицу, но я не из тех игроков, которые будут падать из-за этого. Иногда, может быть, так и надо поступать, но это не мой стиль футбола. После он извинился", — сказал Вольтемаде.
Немец не пожал руку Габриэлу ни после эпизода, ни по окончании матча.
«Мне такое не нравится. Если ты делаешь что-то во время игры, а через несколько секунд говоришь “извини”, это не часть футбола. Мне нравится, когда можно вести честную борьбу, но его локоть не должен был оказаться на моем лице», — добавил Вольтемаде.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.