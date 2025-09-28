Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
2
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
13.75
П2
41.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.41
П2
8.50
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Вольтемаде не пожал руку Габриэлу после отмашки по лицу: «Я почувствовал удар локтем. Если делаешь что-то и потом говоришь “извини” — это не часть футбола. Мне нравится честная борьба»

«Ньюкасл» дома уступил «Арсеналу» в 6-м туре АПЛ (1:2). Форвард хозяев Вольтемаде открыл счет на 34-й минуте.

Источник: Спортс"

"После гола я почувствовал удар локтем по лицу. Я не знаю, просто сказал арбитру, что почувствовал что-то.

Думаю, это неправильно — получать такие удары по лицу, но я не из тех игроков, которые будут падать из-за этого. Иногда, может быть, так и надо поступать, но это не мой стиль футбола. После он извинился", — сказал Вольтемаде.

Немец не пожал руку Габриэлу ни после эпизода, ни по окончании матча.

«Мне такое не нравится. Если ты делаешь что-то во время игры, а через несколько секунд говоришь “извини”, это не часть футбола. Мне нравится, когда можно вести честную борьбу, но его локоть не должен был оказаться на моем лице», — добавил Вольтемаде.

Изображение: кадр из трансляции DAZN.