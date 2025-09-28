Ричмонд
Невилл об «Арсенале»: «Лучшая команда лиги, возможно, у них лучший состав в АПЛ. Только они или “Ливерпуль” могут выиграть титул»

Сегодня «Арсенал» обыграл «Ньюкасл» (2:1) в 6-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«Причина победы в концовке матча заключается в намерении. Если они думают, что могут выиграть чемпионат, то они считают, что должны выигрывать в каждом матче. Об этом говорят их замены, выбор состава. Сегодня я очень воодушевлен, потому что неделю назад я был не менее воодушевлен, но совсем по-другому поводу — мне казалось, что он [Микель Артета] ограничивает свою команду. Даже игроки в раздевалке, возможно, думали: “Мы не выпускали на поле Эзе, не выпускали Мартинелли”. Ему нужно дать свободу своим игрокам.

У них блестящий состав. Я думаю, что это лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой лиги. Я говорю об этом сдержанно, потому что «Ливерпуль» тоже великолепен. Но только две команды могут выиграть лигу — «Ливерпуль» или «Арсенал».

Когда я забил свой первый гол, я сказал «здорово» и подумал, что скоро будет второй — я действительно так считал. Я думал, что смогу почувствовать, как что-то подобное происходит на поле. Игроки «Арсенала» тоже это почувствовали, и это действительно произошло. И я думаю, что это важный момент. Послушайте, сейчас сентябрь, это нелепо… Все начнется только в марте. Но за это время нужно сделать несколько громких заявлений. Вам необходимо дать несколько четких сигналов: «Мы здесь, мы в порядке», — думаю, «Арсенал» сегодня сделал именно это«, — сказал бывший игрок “Манчестер Юнайтед”.