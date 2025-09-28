Невилл об «Арсенале»: «Лучшая команда лиги, возможно, у них лучший состав в АПЛ. Только они или “Ливерпуль” могут выиграть титул»

Когда я забил свой первый гол, я сказал «здорово» и подумал, что скоро будет второй — я действительно так считал. Я думал, что смогу почувствовать, как что-то подобное происходит на поле. Игроки «Арсенала» тоже это почувствовали, и это действительно произошло. И я думаю, что это важный момент. Послушайте, сейчас сентябрь, это нелепо… Все начнется только в марте. Но за это время нужно сделать несколько громких заявлений. Вам необходимо дать несколько четких сигналов: «Мы здесь, мы в порядке», — думаю, «Арсенал» сегодня сделал именно это«, — сказал бывший игрок “Манчестер Юнайтед”.