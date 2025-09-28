Артета про падение Дьокереша: «Видел вживую и повтор — это пенальти. Нам говорили, что без явной ошибки ВАР не будет вмешиваться, и это не она. Но в итоге “Арсенал” получил что засл

— Я видел момент вживую, я видел его на экране, и для меня это пенальти. До нас предельно ясно довели в этом сезоне, что ВАР не будет вмешиваться, если нет явной и очевидной ошибки. Тут ее не было. Таково мое мнение. Но мы нашли способ победить, — сказал главный тренер «Арсенала».