Флик о Педри: «Особенный игрок, на поле он повсюду. Он дает “Барсе” контроль, вместе с де Йонгом они отлично организуют игру»

"Педри — особенный. Он отличный игрок. В нем все больше проявляются лидерские качества. Он невероятный футболист, очень важный.
Когда он выходит на поле, он повсюду. Он дает нам контроль над мячом и знает, где именно должен находиться. Он очень хорош. Вместе с Френки (де Йонгом) они отлично организуют игру. Я наслаждаюсь этими моментами«, — сказал главный тренер “Барселоны”.
