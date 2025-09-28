Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Ямаль показал «Трофей Копа» на стадионе перед матчем с «Сосьедадом»

18-летний вингер «Барселоны» вынес приз лучшему футболисту мира до 21 года на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис» перед игрой с «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

Источник: Спортс"

Испанец стал обладателем этой награды второй год подряд.

В сегодняшней игре Ямаль появился на поле на 58-й минуте и уже на 59-й ассистировал Роберту Левандовскому на победный гол.

Фото: twitter.com/fcbarcelona_fra.