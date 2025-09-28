Ямаль показал «Трофей Копа» на стадионе перед матчем с «Сосьедадом»

Испанец стал обладателем этой награды второй год подряд.
В сегодняшней игре Ямаль появился на поле на 58-й минуте и уже на 59-й ассистировал Роберту Левандовскому на победный гол.
Фото: twitter.com/fcbarcelona_fra.
18-летний вингер «Барселоны» вынес приз лучшему футболисту мира до 21 года на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис» перед игрой с «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).
