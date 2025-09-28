Робер Пирес: «Если “Арсенал” не станет чемпионом, тренера заменят. Артета там уже пять лет, но титул ускользает. Летом потрачена куча денег, все карты на руках»

— Скажем так, это то, чего все ждали: что «Арсенал» потратит кучу денег. Особенно на позицию, которую хотел усилить Микель Артета«, — позицию “девятки”. И они нашли такого игрока в лице Дьокереша. Ему будет непросто, он переходит из чемпионата, где был серийным бомбардиром, забивал гол за голом, но в АПЛ намного более сильные защитники, чем в лиге Португалии.