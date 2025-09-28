Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих

До этого матча Конте в качестве тренера не проигрывал Аллегри в 7 матчах подряд — в 5 играх команды под его руководством одерживали победу, еще два матча завершились вничью. Последнее поражение было 1 ноября 2009 года — тогда «Аталанта» Конте проиграла «Кальяри» под руководством Аллегри со счетом 0:3.