Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» способен бороться за Ла Лигу. Нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»

«Симеоне не должен быть нацелен на “Реал”, он должен быть нацелен на победу в каждой игре. У него есть команда, способная не только обыграть “Реал”, но и бороться за Ла Лигу до конца сезона», — сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире ESPN.