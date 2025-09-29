Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»

«Это решение, которое мы не можем изменить, но я думаю, что в следующем году он постарается добиться этого. Это большое достижение для любого игрока. У нас много футболистов, которые могут выиграть награду», — сказал главный тренер «Барселоны».
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2