Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не смог помочь “Сосьедаду”, клубу своей жизни. Но эта игра стала поворотным моментом&raqu

Я очень строг к себе. Я всегда самокритичен, я смотрю на себя прежде, чем на других. И я не смог защитить эмблему так, как мне бы хотелось. Я заботился о себе, но мое тело не слушалось меня весь прошедший год, оно было не со мной и не подчинялось голове. Месяц назад я был очень расстроен, и это стало поворотным моментом. Я был на грани ухода. Я хотел играть, хотел снова стать самим собой. Я хотел вернуть себя в клубе своей жизни. Но сегодняшняя игра и забитый гол стали поворотным моментом.