Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не смог помочь “Сосьедаду”, клубу своей жизни. Но эта игра стала поворотным моментом&raqu

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Одриосола о голе в ворота «Барселоны»: «Я горжусь этим, не буду врать. Я пережил ад, потому что не смог помочь “Сосьедаду”, клубу своей жизни. Но эта игра стала поворотным моментом&raqu

«Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

«Не стану врать, я очень горд своим голом. У меня сейчас очень трудный период, честно говоря, я ничего не могу с этим поделать. У меня были действительно тяжелые времена, потому что я не смог помочь “Сосьедаду”, команде всей своей жизни.

Я очень строг к себе. Я всегда самокритичен, я смотрю на себя прежде, чем на других. И я не смог защитить эмблему так, как мне бы хотелось. Я заботился о себе, но мое тело не слушалось меня весь прошедший год, оно было не со мной и не подчинялось голове. Месяц назад я был очень расстроен, и это стало поворотным моментом. Я был на грани ухода. Я хотел играть, хотел снова стать самим собой. Я хотел вернуть себя в клубе своей жизни. Но сегодняшняя игра и забитый гол стали поворотным моментом.

Я пережил ад, и я сказал себе, что буду отдавать все силы каждую секунду. Для меня большая честь быть в клубе моей жизни, в моем городе. Девять месяцев назад я стал отцом двух дочерей, и я посвящаю этот гол им и своей девушке. Я намерен отдать все силы, но горжусь тем, что не сдался. Для меня это очень важный момент.

Когда ты выкладываешься полностью, тебе воздается за это. У меня были трудные времена, все ощущается немного острее. Мои друзья и семья болеют за «Сосьедад». Не знаю, буду ли я играть минуту, две, три. Я чувствовал, что не знаю, сколько еще пробуду в клубе своей жизни, я мечтаю, чтобы мои дочери увидели, как я играю на «Аноэте», и иногда я думал, что этого не случится. Есть люди, которые в это не верят, но я люблю «Сосьедад», — сказал Одриосола.