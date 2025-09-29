Конте про 1:2 с «Миланом»: «Наполи» проиграл впервые за пять туров, и не команде со дна таблицы. Но надо играть внимательнее, ранний гол разочаровывает"

Это наше первое поражение за пять туров, причем на «Сан-Сиро» от «Милана», а не от команды со дна таблицы. У «Милана» есть сильные качества, и понятно, почему он забил два гола. Но при этом нам надо показывать более качественный командный футбол, и парни хорошо знают об этом: мы и атакуем вместе, и защищаемся вместе. Надо действовать чуть более внимательно.