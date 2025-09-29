Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»

Можно поздравить железнодорожников, что они прервали серию без побед. Но трудно сейчас говорить, что с такой игрой они выбрались из кризиса и могут бороться за золото. Очень уж слабо играет «Локомотив» в позиционной игре. Он все пытается действовать вторым номером, но не хочет или не может играть с позиции силы, а именно это нужно делать против команд ниже классом«, — сказал бывший президент “Локомотива”.