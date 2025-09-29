Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»

"В чемпионате Узбекистана, конечно, есть лимит на легионеров. И, на мой взгляд, сейчас в Узбекистане выросло самое сильное поколение футболистов за последнее время. У нас на уровне государства выпускаются законы для поддержки и развития футбола. Я считаю, что футбол в Узбекистане развивается семимильными шагами. Отсюда и очень сильное поколение игроков. Отсюда и сборная, которая впервые выходит на чемпионат мира.