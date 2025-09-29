Ричмонд
Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах введения с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

Источник: Спортс"

"В чемпионате Узбекистана, конечно, есть лимит на легионеров. И, на мой взгляд, сейчас в Узбекистане выросло самое сильное поколение футболистов за последнее время. У нас на уровне государства выпускаются законы для поддержки и развития футбола. Я считаю, что футбол в Узбекистане развивается семимильными шагами. Отсюда и очень сильное поколение игроков. Отсюда и сборная, которая впервые выходит на чемпионат мира.

И в последние годы, кстати, к нам приезжают очень качественные иностранцы, которые поддерживают необходимый уровень конкуренции. Но я все равно на стороне того, чтобы развивать своих молодых футболистов. Нужно давать местным футболистам шанс, их нужно развивать.

Конечно, конкуренция от легионеров должна быть. Но я думаю, что ужесточение лимита сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше«, — сказал бывший игрок “Сатурна” и сборной Узбекистана.