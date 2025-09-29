Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2

Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»

В 12-м туре воронежский клуб сыграл дома вничью с «Чайком» (0:0).

Источник: Спортс"

"Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры.

Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации", — написал Александр Гусев.

«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings).