Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2

Ловчев о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» ловил кайф от такого футбола. Соперник откровенно слабенький"

"Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается).

Источник: Спортс"

Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН» [Шпилевский], наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счету команда не прибавляет«, — сказал экс-игрок “Спартака”.