Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.18
П2
3.38
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Болонья
2
П1
X
П2

«Шансы ЦСКА на чемпионство — 50 на 50. “Зенит” — лучшая команда на данный момент». Попов о гонке в РПЛ

В воскресенье армейцы обыграли «Балтику» (1:0) и опережают «Локомотив» и «Краснодар» в таблице на одно очко.

Источник: Спортс"

— У ЦСКА много молодых, есть опытные, которые помогают. Очень рад за них, они молодцы. Старались доминировать всю игру. «Балтика» играла больше у своих ворот, так что результат закономерен.

— Каковы шансы ЦСКА на чемпионство?

— Шансы ЦСКА на чемпионство — 50 на 50. Есть «Зенит» и все остальные. Вряд ли ЦСКА не потеряет очки, все-таки молодежь должна обрести уверенность в себе. Это все не так просто.

Но они молодцы, делают все правильно, шансы есть. «Зенит» — лучшая команда на данный момент, — сказал бывший защитник «Рубина» и «Амкара».