Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.74
Футбол. Первая лига
15:00
Спартак Кс
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.45
П2
4.60
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.70
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.15
П2
7.40
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.55
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.17
П2
3.38
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.06
П2
2.61
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.07
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.74
П2
5.70

Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела»

Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов покидает свой пост. Информация об этом сегодня была опубликована в официальном телеграм-канале клуба.

В «Факеле» сообщили, что решение об уходе Игоря Шалимова принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Кто займет его место, пока не сообщается.

Игорь Шалимов был назначен главным тренером команды весной этого года после ухода с поста Дмитрия Пятибратов. 25 мая на послематчевой пресс-конференции он заявил, что сделает всё возможное для возвращения «Факела» в РПЛ — именно такую задачу поставил перед руководством клуба губернатор Александр Гусев.

28 сентября после очередного провального матча губернатор резко высказался об игре воронежской команды и анонсировал встречу с руководством клуба, для обсуждения «старта команды в этом сезоне и необходимых мер для скорейшего изменения ситуации».