Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела»

В «Факеле» сообщили, что решение об уходе Игоря Шалимова принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Кто займет его место, пока не сообщается.
Игорь Шалимов был назначен главным тренером команды весной этого года после ухода с поста Дмитрия Пятибратов. 25 мая на послематчевой пресс-конференции он заявил, что сделает всё возможное для возвращения «Факела» в РПЛ — именно такую задачу поставил перед руководством клуба губернатор Александр Гусев.
28 сентября после очередного провального матча губернатор резко высказался об игре воронежской команды и анонсировал встречу с руководством клуба, для обсуждения «старта команды в этом сезоне и необходимых мер для скорейшего изменения ситуации».