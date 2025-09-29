Игорь Шалимов покидает пост главного тренера «Факела»

Игорь Шалимов был назначен главным тренером команды весной этого года после ухода с поста Дмитрия Пятибратов. 25 мая на послематчевой пресс-конференции он заявил, что сделает всё возможное для возвращения «Факела» в РПЛ — именно такую задачу поставил перед руководством клуба губернатор Александр Гусев.