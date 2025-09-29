Колосков о Соболеве: «Дзюбой ему не стать. Артем всегда был системообразующим игроком, Александр таким не является. Выше своего уровня он уже не прыгнет»

"Прогресс Соболева в этом сезоне? На мой взгляд, пока он только математический — стало больше голов, передач. Нужно отдать ему должное за это — он молодец, что приносит результат, никогда не отлынивает, показывает свой максимум. Но если говорить об игре Соболева, то прогресса в ней нет. Он остается на своем уровне, выше Соболев уже не прыгнет. Но это не плохо — результат приносить он будет, это от него и требуется.