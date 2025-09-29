Ричмонд
Колосков о Соболеве: «Дзюбой ему не стать. Артем всегда был системообразующим игроком, Александр таким не является. Выше своего уровня он уже не прыгнет»

"Прогресс Соболева в этом сезоне? На мой взгляд, пока он только математический — стало больше голов, передач. Нужно отдать ему должное за это — он молодец, что приносит результат, никогда не отлынивает, показывает свой максимум.

Источник: Спортс"

Но если говорить об игре Соболева, то прогресса в ней нет. Он остается на своем уровне, выше Соболев уже не прыгнет. Но это не плохо — результат приносить он будет, это от него и требуется.

Что касается попадания Соболева в расширенный список сборной России, то это вопрос к тренеру. Значит, Карпин посчитал, что Александр может понадобиться ему в ближайших товарищеских матчах. На мой взгляд, основным нападающим он не будет — есть Сергеев, Воробьев. Они в игровом плане поинтереснее, более вариативные. Также есть молодые ребята, которым нужна практика.

Что касается попадания Соболева в расширенный список сборной России, то это вопрос к тренеру. Значит, Карпин посчитал, что Александр может понадобиться ему в ближайших товарищеских матчах. На мой взгляд, основным нападающим он не будет — есть Сергеев, Воробьев. Они в игровом плане поинтереснее, более вариативные. Также есть молодые ребята, которым нужна практика.

Сравнения Дзюбы и Соболева? Думаю, это уже в прошлом. Сейчас очевидно, что Соболеву не стать Дзюбой. С точки зрения влияния на игру это совершенно разный уровень. Артем всегда был системообразующим игроком, Соболев таким не является", — сказал почетный президент РФС.

В текущем сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.