Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.80
П2
17.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
100.00
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.10
П2
2.65
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
5.80
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Синама-Понголь о Дзюбе: «Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. У него хорошие физические данные и ментальность работящего футболиста»

— Были слухи о том, «Тоттенхэм» мог купить Дзюбу, когда командой руководил Моуринью…

Источник: Спортс"

— Когда я играл с ним в «Ростове», я говорил, что Артем мог бы играть в любой команде АПЛ. Не только в «Тоттенхэме». У него хорошие физические данные, а также ментальность работящего футболиста, — сказал бывший нападающий «Ливерпуля», «Ростова» и «Атлетико».