Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»

Нет ли противоречия в том, что я ушел из системы классического футбола и теперь хочу туда вернуться? Я хочу туда вернуться, чтобы показать, как это работает на мой взгляд. Мне кажется, у меня может получиться лучше.
А зайти в эту систему я могу только со своей командой. Никто мне иначе не даст в нее зайти. Потому что моя система ценностей немного иная и не соответствует тому, что зачастую происходит в российском футболе. Хотя там есть много людей, которые мне нравятся«, — сказал президент “БроукБойз”.