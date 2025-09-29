«Валенсия» подала в суд на создателей фильма о Винисиусе за «посягательство на честь». Клуб требует выплаты компенсации и исправления субтитров «обезьяна» к видео, где фанаты кричали &

Одна из проблем, отраженных в ленте — борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании. В частности, в фильме показаны события 2023 года, когда во время гостевого матча против «Валенсии» в Ла Лиге бразилец подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. В одном из эпизодов трибуна «Местальи» скандирует «tonto» («дурак») в адрес Винисиуса, однако в субтитрах при этом стоит слово «mono» («обезьяна»).
Как сообщает As, «Валенсия» подала иск к Netflix и продюсерской компании Conspiraçao Filmes в суд первой инстанции Валенсии. Клуб намерен добиться финансовой компенсации за «посягательство на честь». Кроме того, «Валенсия» потребовала изменить «подтасованные» и «фальшивые» субтитры к некоторым фрагментам фильма, а также включить в ленту информацию о разбирательстве после рассмотрения дела судом.
Отмечается, что «Валенсия» ранее запрашивала у Netflix исправления в письменной форме, но платформа проигнорировала письмо клуба, в связи с чем было принято решение обратиться в суд.