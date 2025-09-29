Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
1
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.02
П2
15.00
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.83
П2
5.90
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Генич о Дегтяреве: «Если бы у Минспорта возникло желание пригласить меня на разговор о футболе, пообщался бы. За министра думать не буду»

— Какую реформу бы произвели в футболе, будь вы министром спорта?

— Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.

— А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?

— Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник — Дмитрий Губерниев. Вот он и советует, — сказал комментатор.

Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит».

Дегтярев о Гениче: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: “Минспорт занялся, говорит, футболом”.