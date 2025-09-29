Генич о Дегтяреве: «Если бы у Минспорта возникло желание пригласить меня на разговор о футболе, пообщался бы. За министра думать не буду»

— Я за министра думать не буду. И сам бы министром быть не хотел.
— А хотели бы встретиться и поговорить с Михаилом Владимировичем?
— Нет, зачем? Если у министерства возникло бы желание пригласить меня на разговор относительно футбольной деятельности, я бы пообщался. Там есть советник — Дмитрий Губерниев. Вот он и советует, — сказал комментатор.
Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит».
Дегтярев о Гениче: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: “Минспорт занялся, говорит, футболом”.