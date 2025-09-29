Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Нету о Моуринью: «Одно из самых громких имен в Португалии наряду с Роналду и Фигу. Там его очень уважают, поэтому “Бенфика” наняла его. Кто бы не хотел работать под его руководством?»

Завтра «Челси» примет «Бенфику», возглавляемую португальцем, во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Для меня, как для португальского [игрока], будет большой гордостью играть против Моуринью.

Он многое значит для клуба и португальцев, он дал нам возможность путешествовать по миру, играть в лучших командах и тренировать лучшие клубы. Мы с нетерпением ждем встречи с ними, и это также отличная возможность реабилитироваться.

О нем не может быть разных мнений, учитывая, что он сделал для Португалии, для португальского народа, чего он добился. В Португалии его очень уважают и понимают его ценность. Именно поэтому «Бенфика» наняла его.

Это одно из самых громких имен в Португалии наряду с [Криштиану] Роналду и [Луишем] Фигу. Для меня было бы честью работать под руководством Жозе Моуринью, кто бы этого не хотел? «- заявил полузащитник “Челси”.

Напомним, Моуринью работал в лондонском клубе с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й.

Моуринью о предстоящем матче «Бенфики» в ЛЧ: «Челси» — часть моей истории, я — часть истории «Челси». Но я способен забыть обо всем и просто бороться".