Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной “Балтики” на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»

Матч 10‑го тура Мир РПЛ в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 95‑й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Источник: Спортс"

"Если мы сейчас обсуждаем игру — я согласен, что ЦСКА играл лучше нас. Мы делали максимум того, что мы можем на сегодняшний день. Да, у нас совсем не получалась игра в быстрой ответной атаке, они не доходили до ударов.

Но если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат.

Моя основная претензия — чтобы трактовка правил была обоюдной для всех. То, что мы совершаем тактические фолы чаще других, — я с этим согласен. Мои пацаны что могут, то и делают на поле, особенно с такой играющей командой«, — сказал главный тренер “Балтики”.