Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной “Балтики” на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»

"Если мы сейчас обсуждаем игру — я согласен, что ЦСКА играл лучше нас. Мы делали максимум того, что мы можем на сегодняшний день. Да, у нас совсем не получалась игра в быстрой ответной атаке, они не доходили до ударов.
Но если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат.
Моя основная претензия — чтобы трактовка правил была обоюдной для всех. То, что мы совершаем тактические фолы чаще других, — я с этим согласен. Мои пацаны что могут, то и делают на поле, особенно с такой играющей командой«, — сказал главный тренер “Балтики”.