Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» — «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»

— Завтра будет матч «Кайрат» — «Реал Мадрид», как думаешь, с каким счетом закончится матч?
— Я немного слежу, но не смотрю. Надеюсь, наши победят со счетом 1:0, — сказал нападающий «Барыса» Всеволод Логвин.
30 сентября казахстанский клуб примет команду Хаби Алонсо в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
