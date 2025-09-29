Анри о Холанде: «Когда он играл в “Зальцбурге”, некоторые говорили: “Посмотрим, что будет в Германии или Англии”, — но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, дум

«Нужно отдать ему должное за то, как он адаптировался в разных лигах, где он выступал, особенно в его возрасте. Конечно, я слышал о нем, когда он играл за “Ред Булл Зальцбург”. Они выиграли титул, и он наделал много шума в Лиге чемпионов. Я знаю, что некоторые люди говорили: “Это чемпионат Австрии, посмотрим, что будет, когда он отправится в Германию или в Англию”. Но у него все получилось! Он преуспел в “Боруссии” Дортмунд, а затем перешел в “Манчестер Сити” и выиграл требл в первом же сезоне в этой команде.