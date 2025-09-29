Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лацио
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Анри о Холанде: «Когда он играл в “Зальцбурге”, некоторые говорили: “Посмотрим, что будет в Германии или Англии”, — но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, дум

«Нужно отдать ему должное за то, как он адаптировался в разных лигах, где он выступал, особенно в его возрасте. Конечно, я слышал о нем, когда он играл за “Ред Булл Зальцбург”. Они выиграли титул, и он наделал много шума в Лиге чемпионов.

«Нужно отдать ему должное за то, как он адаптировался в разных лигах, где он выступал, особенно в его возрасте. Конечно, я слышал о нем, когда он играл за “Ред Булл Зальцбург”. Они выиграли титул, и он наделал много шума в Лиге чемпионов. Я знаю, что некоторые люди говорили: “Это чемпионат Австрии, посмотрим, что будет, когда он отправится в Германию или в Англию”. Но у него все получилось! Он преуспел в “Боруссии” Дортмунд, а затем перешел в “Манчестер Сити” и выиграл требл в первом же сезоне в этой команде.

Говоря о Холанде, мы говорим о безумце. Но даже он может стать лучше. Он может стать еще более ненормальным! Я знаю, что это прозвучит странно, учитывая, чего он уже достиг, но я все равно думаю, что однажды этот парень забьет шесть голов за матч. Он мог бы уже сделать это! Он может забить четыре гола, но упустить четыре момента в той же игре«, — сказал экс-форвард “Арсенала”.