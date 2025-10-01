Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола — чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды&ra

"Здорово победить. Атмосфера на стадионе была великолепной, игра — великолепная.
Благодарю своих футболистов — они сделали все, что мы просили. Я также благодарю наших болельщиков — они не умолкали. Мы все сделали вместе. Вместе защищались и атаковали.
[Эта победа] важна для продвижения турецкого футбола. Чемпионат Турции недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны турецкие команды.
Раньше у нас были неудачные игры, но победить «Ливерпуль», не пропустив ни одного мяча, — это очень важно«, — сказал главный тренер “Галатасарая” Окан Бурук.
Поражение «Ливерпуля» в Стамбуле, хет-трик Мбаппе, новая пятерка от «Атлетико». Главное в ЛЧ.