Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
3
:
Славия Пр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
4
:
Аякс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Краснодар
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Реал
5
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Рубин
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Тренер «Галатасарая» Бурук о победе над «Ливерпулем»: «Это важно для продвижения турецкого футбола — чемпионат недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны наши команды&ra

«Галатасарай» обыграл клуб АПЛ (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Здорово победить. Атмосфера на стадионе была великолепной, игра — великолепная.

Благодарю своих футболистов — они сделали все, что мы просили. Я также благодарю наших болельщиков — они не умолкали. Мы все сделали вместе. Вместе защищались и атаковали.

[Эта победа] важна для продвижения турецкого футбола. Чемпионат Турции недооценивают в Европе. Мы показали, на что способны турецкие команды.

Раньше у нас были неудачные игры, но победить «Ливерпуль», не пропустив ни одного мяча, — это очень важно«, — сказал главный тренер “Галатасарая” Окан Бурук.

Поражение «Ливерпуля» в Стамбуле, хет-трик Мбаппе, новая пятерка от «Атлетико». Главное в ЛЧ.