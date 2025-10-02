Ричмонд
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» —

Первые строчки в таблице занимают «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах». Также в восьмерку лучших на данный момент входят «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» — у них по 4 балла, как и у идущего 9-м «Тоттенхэма».

«Барселона» расположилась на 16-й строчке, «Ливерпуль» — на 17-й, «Челси» — на 18-й, «Наполи» — на 19-й — все эти клубы набрали по 3 очка. «Ювентус» с 2 очками идет 23-м.

Ни одного балла пока нет у «Бенфики», «Атлетика», «Аякса» и «Кайрата».