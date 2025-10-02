Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

У Рэшфорда 4 ассиста в сезоне — больше всех среди англичан в топ-5 лиг

Нападающий «Барселоны» отдал голевую передачу на Феррана Торреса в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Рэшфорд отдал ассист в 3-м матче подряд.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 2 гола и 4 голевых передачи во всех турнирах. Ни один англичанин, выступающий в топ-5 лиг, не отдал больше ассистов.

Статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.