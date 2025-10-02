Мы показали свою работу: даже при большом числе травмированных мы были на топ-уровне. Мы знаем, что в этом году будет сложнее, потому что все хотят нас обыграть. Мы это понимаем и остаемся сосредоточенными. Мы всегда выходим, чтобы побеждать«, — сказал защитник “ПСЖ” в интервью Canal+.
Хакими о 2:1 с «Барсой»: «Даже при большом числе травмированных “ПСЖ” был на топ-уровне. Мы знаем, что в этом году будет сложнее, потому что все хотят нас обыграть»
"Это был напряженный матч, но мы всегда верим в себя. У нас много травмированных, но те игроки, которые вышли на поле, были на высоте. Нам нужно именно это — чтобы футболисты выходили, помогали нам и играли в наш футбол.