Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. “Барселона” на вершине европейского футбола, впереди долгий путь — этот матч не имеет решающег

"Я очень разочарован. Поражение из-за пропущенного гола на последней минуте, к тому же дома, разочаровывает.
Думаю, что соперник был лучше нас в финальной трети и во втором тайме в целом. Мы лучше начали. Хорошая игра, чтобы увидеть, где мы находимся. Мы на вершине европейского футбола. Сегодня «ПСЖ» победил, но в Лиге чемпионов еще многое предстоит сделать. Хоть мне и больно проигрывать, этот матч не имеет решающего значения.
Мы всегда хотим побеждать, мы недовольны. Впереди еще долгий путь. Это был хороший матч, нам нужно совершенствоваться, и мы это знаем. Мы намерены сделать это«, — сказал полузащитник “Барселоны”.