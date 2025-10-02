Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. “Барселона” на вершине европейского футбола, впереди долгий путь — этот матч не имеет решающег

Каталонцы уступили со счетом 1:2 в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Победный гол «ПСЖ» забил Гонсалу Рамуш на 90-й минуте.

"Я очень разочарован. Поражение из-за пропущенного гола на последней минуте, к тому же дома, разочаровывает.

Думаю, что соперник был лучше нас в финальной трети и во втором тайме в целом. Мы лучше начали. Хорошая игра, чтобы увидеть, где мы находимся. Мы на вершине европейского футбола. Сегодня «ПСЖ» победил, но в Лиге чемпионов еще многое предстоит сделать. Хоть мне и больно проигрывать, этот матч не имеет решающего значения.

Мы всегда хотим побеждать, мы недовольны. Впереди еще долгий путь. Это был хороший матч, нам нужно совершенствоваться, и мы это знаем. Мы намерены сделать это«, — сказал полузащитник “Барселоны”.