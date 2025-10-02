Холанд о 2:2 с «Монако» и пропущенном на 90-й: «Сити» не заслужил победы, во 2-м тайме мы делали что-то лишнее. Если бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти"

"Я все равно считаю, что участвовал в игре — делал движения, освобождал пространство для других. Дело не только в том, чтобы касаться мяча, чтобы быть в игре, а в том, чтобы делать рывки. В первом тайме я сделал свою работу, во втором — нет. Я не забил и не довел эпизоды до конца.