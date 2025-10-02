Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Холанд о 2:2 с «Монако» и пропущенном на 90-й: «Сити» не заслужил победы, во 2-м тайме мы делали что-то лишнее. Если бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти"

"Я не чувствую себя хорошо — мы не выиграли. Во втором тайме мы делали что-то лишнее. Мы играли недостаточно хорошо и не заслужили победы. Нам нужно больше энергии, атаковать так же, как в первом тайме, но во втором они забили.

Об эпизоде с пенальти.

«Я не видел его — но если ты бьешь кого-то ногой в лицо, скорее всего, это пенальти».

О том, что у него было всего семь касаний в первом тайме.

"Я все равно считаю, что участвовал в игре — делал движения, освобождал пространство для других. Дело не только в том, чтобы касаться мяча, чтобы быть в игре, а в том, чтобы делать рывки. В первом тайме я сделал свою работу, во втором — нет. Я не забил и не довел эпизоды до конца.

Каждый матч в Лиге чемпионов тяжелый. Взгляните на прошлый год — мы вылетели. Каждый матч трудный, мало команд выигрывают первые два поединка, и именно поэтому«, — сказал нападающий “Ман Сити” в интервью TNT Sports.