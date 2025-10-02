Пеп о 2:2 с «Монако»: «Хорошая игра, “Ман Сити” создал много моментов. В концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном и получили пенальти — Гонсалес сначал

"Это была хорошая игра. Мы приняли некоторые решения, создали много моментов. К сожалению, в концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном ударе и получили пенальти в свои ворота, когда Нико сначала коснулся мяча, без злого умысла. Но что есть, то есть. У нас есть очко, и мы принимаем это.