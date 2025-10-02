Артета про 2:0 с «Олимпиакосом»: «У “Арсенала” были периоды полного доминирования. Мы упускали верные моменты, но выдохнули после второго гола»

Мы очень хорошо начали игру, выглядели очень опасно, подвижно, постоянно продвигались вперед, делали много рывков. Перед голом было еще два или три очень хороших момента, но мы их не реализовываем. Нужно играть осторожнее, Райя был вынужден сделать потрясающий сэйв при первом же моменте у соперника.