Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует"

«Наполи» обыграл «Спортинг» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Хейлунд сделал дубль, забив оба гола с передач де Брюйне.

Источник: Спортс"

«Мы провели отличный матч, но “Спортинг” силен и показал отличную игру с техникой и интенсивностью. Мы создавали моменты, но пенальти был назначен из-за глупой ошибки. Мы заслужили сегодняшнюю победу.

Перед первым голом я попытался занять позицию и ждал подходящего момента, чтобы отдать пас Расмусу — к счастью, он сделал все остальное. Думаю, Расмус быстро прогрессирует и очень напоминает Холанда. Мне кажется, они очень похожи, потому что обоим нравится атаковать в глубину. Возможно, Хейлунд будет чаще отдавать мяч, но я думаю, что ему нужно больше атаковать, потому что он способен забивать и здорово помогать нам«, — сказал полузащитник “Наполи”.