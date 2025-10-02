Де Брюйне после 2:1 со «Спортингом»: «Наполи» заслужил победу, пенальти был из-за глупой ошибки. Хейлунд очень напоминает Холанда, он быстро прогрессирует"

Перед первым голом я попытался занять позицию и ждал подходящего момента, чтобы отдать пас Расмусу — к счастью, он сделал все остальное. Думаю, Расмус быстро прогрессирует и очень напоминает Холанда. Мне кажется, они очень похожи, потому что обоим нравится атаковать в глубину. Возможно, Хейлунд будет чаще отдавать мяч, но я думаю, что ему нужно больше атаковать, потому что он способен забивать и здорово помогать нам«, — сказал полузащитник “Наполи”.