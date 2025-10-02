Мартинелли про «Арсенал»: «Хотим победить в каждом матче сезона, если получится, и выиграть все трофеи»

«Это Лига чемпионов. “Олимпиакос” — сильная команда с хорошими игроками. Мы могли забить больше голов в первом тайме, у нас было несколько моментов, но это Лига чемпионов.
О глубине состава.
«Это хорошо для команды. Мы хотим, чтобы вокруг нас были лучшие игроки, у нас хороший коллектив. Мы хотим выиграть каждый титул — именно это мы и постараемся сделать».
О двух победах в двух матчах Лиги чемпионов.
«Мы играем за “Арсенал” и хотим победить в каждом матче сезона, если получится, и выиграть все трофеи», — сказал футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли.