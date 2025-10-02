Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я сосредоточен на футболе и на игре за “Пэлас”. Огромное спасибо болельщикам за поддержку»

«Честно говоря, мне особо нечего сказать. Я сосредоточен на футболе и на игре за “Кристал Пэлас”.
Но болельщикам [хочу сказать] огромное спасибо за вашу поддержку. Я ее определенно чувствую«, — сказал защитник “Кристал Пэлас” Марк Гехи.
Несмотря на договоренность «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас», сделка по переходу защитника к мерсисайдцам сорвалась в заключительный день летнего трансферного окна.
«Честно говоря, мне особо нечего сказать. Я сосредоточен на футболе и на игре за “Кристал Пэлас”.
Но болельщикам [хочу сказать] огромное спасибо за вашу поддержку. Я ее определенно чувствую«, — сказал защитник “Кристал Пэлас” Марк Гехи.