Анчелотти о Родриго в сборной Бразилии: «Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру»

"Родриго играет очень хорошо. Он получает не так много игрового времени, но каждый раз, когда появляется на поле, показывает хорошую игру.
Он в хорошей физической форме, как и все бразильские игроки. Он очень мотивирован.
Родриго очень важный игрок для этой команды, потому что обладает ценными техническими характеристиками, может играть на всех позициях в атаке. Он окажет команде огромную помощь.
У него были проблемы в прошлом, но Родриго с ними отлично справился. Он очень мотивирован. У него все хорошо.
В больших клубах футболисты сталкиваются с серьезной конкуренцией, но, судя по всему, он в отличной физической форме", — сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти.