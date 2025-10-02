Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6−7 футболистов — могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались"

— Учитывая обстоятельства и ситуацию, можно ли считать эту ничью как победу?
— От всей души поздравляю каждого из моих игроков. Мы недосчитались 6−7 футболистов на этот матч, причем некоторых очень хороших, так что я могу искренне поздравить команду.
Думаю, мы заслужили эту ничью, потому что не сдавались. Игроки вложили в игру всю душу — это вызывает у меня гордость.
— Это самый целостный матч команды в этом сезоне?
— Да. Обычно мы стараемся прессинговать на половине поля соперника, но против «Манчестер Сити» это было невозможно.
Соперник два раза ударил в перекладину. Нам повезло, но это футбол, иногда это нужно. Думаю, что мы заслужили этот важный один балл, — сказал главный тренер «Монако» Ади Хюттер.
