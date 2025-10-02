Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6−7 футболистов — могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались"

«Монако» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Учитывая обстоятельства и ситуацию, можно ли считать эту ничью как победу?

— От всей души поздравляю каждого из моих игроков. Мы недосчитались 6−7 футболистов на этот матч, причем некоторых очень хороших, так что я могу искренне поздравить команду.

Думаю, мы заслужили эту ничью, потому что не сдавались. Игроки вложили в игру всю душу — это вызывает у меня гордость.

— Это самый целостный матч команды в этом сезоне?

— Да. Обычно мы стараемся прессинговать на половине поля соперника, но против «Манчестер Сити» это было невозможно.

Соперник два раза ударил в перекладину. Нам повезло, но это футбол, иногда это нужно. Думаю, что мы заслужили этот важный один балл, — сказал главный тренер «Монако» Ади Хюттер.

«ПСЖ» убрал «Барсу» на 90-й, «Сити» не помог дубль Холанда, Хейлунд и КДБ тащат «Наполи». Главное в ЛЧ и таблица.