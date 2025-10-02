Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
1
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
3
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:4
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Кунде о поражении «Барсы»: «ПСЖ» был лучше и доказал, что является обладателем ЛЧ. Мы не смогли оказать столько давления, сколько хотели"

Команда тренера Луиса Энрике одержала победу со счетом 2:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«ПСЖ» был сильнее нас физически. Мы не смогли оказать столько давления, сколько хотели. Думаю, этого нам не хватало.

Важно отметить, что соперник провел очень хорошую игру. Мы разочарованы. Но не были удивлены.

Мы знали уровень этой команды. Это уверенная в себя команда с футболистами очень высокого уровня. Они доказали, что являются обладателями Лиги чемпионов.

Сложный матч, но «ПСЖ» был лучше«, — сказал защитник “Барселоны” Жюль Кунде.

Шикарный футбол «Барсы» и «ПСЖ». Разбор Лукомского и Денисова.