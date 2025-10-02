Могу сказать лишь одно: вы — сила! Россия — это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия — и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов.