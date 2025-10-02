Милорад Мажич: «Россия — это сила! Империя! Невозможно взять и отрезать страну — она важная часть мировой политики и мировых процессов. Европейский футбол нуждается в российских клубах»

— Футбол — это давно уже не только спорт. Это еще и бизнес, и политика. К сожалению, далеко не все зависит от чисто футбольных вещей.
Более года назад было принято решение допустить юношеские и молодежные команды России к официальным турнирам УЕФА. И тогда была очень резкая негативная реакция нескольких стран. Сначала казалось, что возвращение — дело нескольких месяцев. Но теперь все зависит от мировой политики, а не от футбольных властей…
Могу сказать лишь одно: вы — сила! Россия — это сила! Это империя! Я не могу объяснить людям на Западе, какой у вас менталитет. В Европе не знают, что такое Россия — и это проблема. Невозможно просто так взять и отрезать Россию. Она важная часть мировой политики и всех мировых процессов.
У нас в 1992 году была очень хорошая команда, собранная из футболистов Сербии и Черногории, оставшихся после распада Югославии. Возможно, мы могли бы выиграть тот Евро.
Но нас исключили, позвали сборную Дании, которая в итоге стала чемпионом Европы. Политика, что тут сказать… Но мы тогда не были политически сильны. А Россия сильна.
Когда общаешься с нормальными людьми, каждый говорит, что спорт должен быть вне политики. Но когда в дело вступают эмоции, начинается: «Мы за это», «Мы за то»… Это уже не дело. Надеюсь, российские команды вернутся на международную арену в самом скором времени.
Европейский футбол нуждается в российских клубах с их инфраструктурой, бюджетами, качеством футболистов. Так же он нуждается и в сборной вашей страны, — сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.