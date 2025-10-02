Лескотт про 2:2 от «Ман Сити»: «Пропустить в концовке и сыграть вничью воспринимается как поражение. Это признак того, что команда еще не вернулась к лучшей форме»

«Думаю, что “Ман Сити” играл лучше. Они не позволили “Монако” создать моменты, зато сами создали достаточно возможностей, но пропущенный гол, сравнявший счет в концовке, вызвал разочарование.
Пропустить в концовке и сыграть вничью всегда воспринимается как поражение. Считаю, что это признак того, что «Манчестер Сити» еще не вернулся к своей лучшей форме.
Они бы одержали убедительную победу со счетом 3:1 или 4:1, если бы прежними. Но в целом команда показала позитивную игру«, — сказал бывший защитник “Манчестер Сити” Джолеон Лескотт.
«ПСЖ» убрал «Барсу» на 90-й, «Сити» не помог дубль Холанда, Хейлунд и КДБ тащат «Наполи». Главное в ЛЧ и таблица.