«Факел» должен играть в РПЛ: новый главный тренер Василенко рассказал о целях на сезон

«У нас хороший состав, он соответствует задаче. Всех ребят знаю, с некоторыми игроками хотелось бы поработать. А со многими уже работал раньше», — подчеркнул наставник.
Напомним, что Василенко уже работал с «Факелом» в период с 2020 по 2022 годы, и именно под его руководством команда впервые за долгие годы вырвалась в высший дивизион.
Кстати, уже в предстоящую субботу «наглецы» должны будут сыграть свой первый матч с новым-старым тренером. На поле они сразятся с футболистами клуба «Волга» (Ульяновск). Воронежская команда сейчас занимает третьем место турнирной таблицы, соперники — тринадцатое.