Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших — Черенков»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Рома
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.20
Футбол. Лига Европы
19:45
Болонья
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.57
П2
4.33
Футбол. Лига Европы
19:45
Бранн
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.71
П2
3.65
Футбол. Лига Европы
19:45
Селтик
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.85
П2
4.08
Футбол. Лига Европы
19:45
ФКСБ
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.55
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
19:45
Фенербахче
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
19:45
Лудогорец
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.97
П2
1.73
Футбол. Лига Европы
19:45
Панатинаикос
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.49
П2
5.36
Футбол. Лига Европы
19:45
Виктория Пл
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.75
П2
4.17
Футбол. Лига конференций
19:45
Динамо К
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
6.43
X
4.63
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
19:45
Ягеллония
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
19:45
КуПС
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.71
Футбол. Лига конференций
19:45
Лозанна
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.80
П2
7.21
Футбол. Лига конференций
19:45
Лех
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.71
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
19:45
Ноа
:
Риека
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.57
П2
3.36
Футбол. Лига конференций
19:45
Омония
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.90
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.75
П2
28.00
Футбол. Лига конференций
19:45
Зриньски
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.80
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Базель
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.17
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.72
П2
5.93
Футбол. Лига Европы
22:00
Фейеноорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
22:00
Генк
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.21
П2
4.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Лион
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Маккаби
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.59
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.21
П2
6.92
Футбол. Лига Европы
22:00
Штурм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.77
П2
3.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Абердин
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.09
X
4.77
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК Л
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.53
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.81
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
22:00
Шелбурн
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.97
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Слован Бр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.85
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
22:00
Спарта П
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2

Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших — Черенков»

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзошел по этому показателю Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— За Овечкиным следите?

— Специально — нет, если только случайно покажут по телевизору. Я и футбол‑то не смотрю (смеется). Конечно, слышал про его рекорд. Он показывает высочайший результат, выдающийся спортсмен.

— С кем можете сравнить Александра из футбольного мира по степени влияния на свой вид спорта?

— С Пеле, Марадоной. Если говорить о наших футболистах, для меня очень сильный Федор Черенков. Понял это по совместным тренировкам и играм. От «старичков» я многого набрался.

— Никто не понимает, почему нет в «Спартаке» второго Черенкова.

— Кому‑то предсказывают это, но потом все это быстро заканчивается. Пока нет такого футболиста, кто приблизился бы к Федору по уровню. Хотя есть игроки в своих командах, кто играет много лет и выигрывает трофеи.

Я закончил карьеру 16 лет назад в Щелково. Мне позвонили и пригласили сыграть за ветеранов «Спартака», а там играли Олег Иванович (Романцев), Борис Поздняков, Вася Кульков, Федор Черенков. И я когда приехал, на стадионе объявляют: «Дасаев — лучший вратарь мира, Хлестов — семикратный чемпион России». Я стою и думаю: да ладно!

Тогда‑то я и узнал, сколько выиграл чемпионатов (смеется). Потому что никогда не считал титулы, выиграл чемпионат — и забыл про него, готовишься к следующему, — сказал бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов.