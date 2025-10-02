Тренер Валерий Климов покинул воронежский «Факел»

Климов работал в «Факеле» с двумя перерывами: первый раз он присоединился к штабу в сентябре 2022 года, затем покинул команду летом 2023-го после истечения контракта, и вернулся в апреле 2024 года при назначении Игоря Черевченко.
Ранее клуб уже расстался с главным тренером Игорем Шалимовым из-за неудовлетворительных результатов в новом сезоне. После вылета из РПЛ команда оказалась в Первой лиге, где сейчас занимает лишь третье место.
Буквально накануне стало известно, что освободившийся пост вновь займет Олег Василенко. Уже во второй раз. До этого он работал в Воронеже в 2020—2022 годах, и именно под его руководством «Факелу» удалось вырваться в Премьер-лигу.