Ханси Флик: «Самым особенным для меня в “Баварии” был день победы в ЛЧ. В “Барселоне” тоже этого хотят — мы будем бороться, обещаю»

Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.25
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
2
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.28
П2
44.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
1
:
Црвена Звезда
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.35
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
14.50
X
4.02
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
0
:
Ференцварош
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.35
П2
1.67
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.40
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.90
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
2
:
Шахтер
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
6.60
П2
1.14
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
2
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
26.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
2
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.70
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Сигма
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
54.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.05
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
6.28
X
1.95
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.95
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
3
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Ханси Флик: «Самым особенным для меня в “Баварии” был день победы в ЛЧ. В “Барселоне” тоже этого хотят — мы будем бороться, обещаю»

"Я провел лучший год в своей жизни. На самом деле было непросто, но я думаю, что в прошлом сезоне, когда мы проехали по Барселоне на автобусе [отмечая чемпионство], это было потрясающе. Я бы хотел, чтобы мы и сейчас выиграли желанные титулы, но, повторяю, это непросто. Мы сделаем это, мы сделаем все возможное, и если это произойдет, я буду очень рад.

Самым особенным в «Баварии» для меня был день, когда мы выиграли Лигу чемпионов, это было впечатляюще. В «Барселоне» все тоже этого хотят, и мы будем бороться за то, чтобы это случилось. Это будет нелегко, но я обещаю, что мы будем бороться«, — сказал главный тренер “Барселоны”.