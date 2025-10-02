Терехин об уходе Гафина из «Динамо»: «Не понял. Он назначал Карпина, говорил про долгосрочную стратегию. Клуб начинает выплывать, а он уходит, недосказанность какая-то»

"Очень удивила новость об уходе Гафина. В заявлении говорится, что он сам принял такое решение. Но с таких постов, как правило, сами не уходят. Так просто, с бухты‑барахты.
Тем более именно он назначал Валерия Карпина, много говорил про долгосрочную стратегию клуба. Как‑то не очень понятно: «Динамо» потихоньку начинает выплывать, а Гафин вдруг уходит. Какая‑то здесь недосказанность«, — сказал бывший форвард “Динамо”.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше