Почеттино о составе сборной США: «Можно было бы спросить, почему в заявке нет Месси или таких игроков, как Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Базель
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.25
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сельта
2
:
ПАОК
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.28
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
1
:
Црвена Звезда
1
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.35
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
14.50
X
4.02
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
0
:
Ференцварош
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.30
П2
1.67
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лион
2
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.30
П2
1.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Мидтьюлланн
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
2.90
П2
1.95
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Штурм
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.02
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
1
:
Шахтер
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.00
П2
1.14
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
2
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
24.00
П2
92.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
2
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
3.70
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Сигма
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
47.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.05
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
1
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
6.28
X
1.95
П2
2.81
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
1
:
Страсбур
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.90
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
3
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Почеттино о составе сборной США: «Можно было бы спросить, почему в заявке нет Месси или таких игроков, как Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»

Главного тренера сборной США спросили о невызове Юнуса Мусы и Джо Скалли.

«Дело не в том, что ваше имя гарантирует вам место в заявке на чемпионат мира. Думаю, мы боролись с этой идеей в прошлом году, и это изменило культуру, изменило видение, изменило идею: “Ладно, я имею право на место, потому что каким-то образом проявил себя раньше или преуспел четыре года назад”. Думаю, что это сильно изменилось.

Вы могли бы спросить меня, почему Месси нет в заявке, не так ли? Или такого игрока, как Марадона, Пеле, я не знаю. Но когда речь идет о ком-то другом, думаю, вам нужно уважать игроков, которые попали в состав", — сказал главный тренер сборной США.