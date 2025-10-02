Почеттино о составе сборной США: «Можно было бы спросить, почему в заявке нет Месси или таких игроков, как Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»

«Дело не в том, что ваше имя гарантирует вам место в заявке на чемпионат мира. Думаю, мы боролись с этой идеей в прошлом году, и это изменило культуру, изменило видение, изменило идею: “Ладно, я имею право на место, потому что каким-то образом проявил себя раньше или преуспел четыре года назад”. Думаю, что это сильно изменилось.
Вы могли бы спросить меня, почему Месси нет в заявке, не так ли? Или такого игрока, как Марадона, Пеле, я не знаю. Но когда речь идет о ком-то другом, думаю, вам нужно уважать игроков, которые попали в состав", — сказал главный тренер сборной США.