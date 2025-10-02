Почеттино о составе сборной США: «Можно было бы спросить, почему в заявке нет Месси или таких игроков, как Пеле или Марадоны. В остальных случаях нужно уважать вызванных игроков»

«Дело не в том, что ваше имя гарантирует вам место в заявке на чемпионат мира. Думаю, мы боролись с этой идеей в прошлом году, и это изменило культуру, изменило видение, изменило идею: “Ладно, я имею право на место, потому что каким-то образом проявил себя раньше или преуспел четыре года назад”. Думаю, что это сильно изменилось.