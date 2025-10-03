Вратарь «Лилля» Озер об 1:0 с «Ромой»: «Я бы и 4-й пенальти отбил. Перед игрой пообещал девушке, что не пропущу. Она сказала, что у меня давно не было сухого матча»

Турецкий голкипер «Лилля» Берке Озер на 82-й дважды отбил удары Артема Довбика с пенальти, а затем на 85-й сделал сэйв после удара Матиаса Соуле.
В итоге Озер отбил три пенальти за 3 минуты — впервые за всю историю проведения турнира.
"Безумный вечер. Перед игрой я пообещал своей девушке, что не пропущу. Она сказала, что давно у меня не было сухого матча. Не думал, что будет так трудно, но в итоге я сдержал слово. Честно говоря, сам не понимаю, как это сделал.
Если бы был и четвертый пенальти, я бы тоже его отбил. Но самое главное для меня — это три очка, а не три отраженных удара", — сказал Берке Озер в эфире Canal+.