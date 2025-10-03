Ричмонд
Экс-тренер «Селтика» О’Нил о Моуринью: «Великий тренер, умный. Жозе никогда не успокоится, хочет показать, насколько он хорош. Но его “Порту” жульничал весь путь до финала Кубка УЕФА»

Экс-тренер «Селтика» был экспертом на телеканале Premier Sport во время матча «Бенфики» с «Челси» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

О’Нил оценил профессиональные качестве тренера португальской команды и вспомнил о финале Кубка УЕФА в Севилье сезона-2002/03. Тогда «Порту» под руководством Моуринью победил «Селтик» (3:2).

«Я думаю, он великий тренер. Действительно великий. Очень умный. Он всегда хочет напомнить людям, насколько он хорош. Жозе никогда не успокоится. Прекрасный менеджер, но это не отменяет того, что тогда они жульничали весь путь до финала, падали толпами», — сказал Мартин О’Нил.

Когда в студии заметили, что у него, похоже, осталась обида из-за поражения, специалист улыбнулся: «Конечно, каждую ночь [думаю об этом]».

«Если бы завтра наступил конец света, он все равно был бы среди величайших. То, что он сделал в “Челси”… Да, у него были великие игроки — Лэмпард, Дрогба, Терри, — но ведь нужно было их объединить, управлять ими и добиваться побед снова и снова. И именно это он и сделал», — добавил О’Нил.